تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:37 م
06 ابريل 2022
تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة تشيلسي بدوري الأبطال
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أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين، ومكة المكرمة على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ملعب تشيلسي في لندن.

وسيبدأ أنشيلوتي بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي في مواجهة البلوز: "كورتوا، كارفاخال، ميليتا، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينيسوس جونيور وميندي".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" مباراة الإياب في الـ12 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.

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