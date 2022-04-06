تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة تشيلسي بدوري الأبطال

أعلن مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت فلسطين، ومكة المكرمة على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ملعب تشيلسي في لندن.

وسيبدأ أنشيلوتي بالتشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي في مواجهة البلوز: "كورتوا، كارفاخال، ميليتا، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينيسوس جونيور وميندي".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على ملعبه "سانتياغو برنابيو" مباراة الإياب في الـ12 من أبريل الجاري لحسم هوية المتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة القارية.