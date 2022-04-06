قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية2022-1443هـ- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان. ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن زكاة الفكر وأفضل وقت لإخراجها وحكمها في الإسلام وقيمة زكاة الفطر في شهر رمضان، لا سيما مع زيادة بحث المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على مواقع الانترنت عن قيمة زكاة الفطر لإخراجها في أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ويخرج الصائم زكاة الفطر عنه وعن أفراد عائلته لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية2022-1443هـ- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان.

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية2022-1443هـ- أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر في رمضان.

وندعوكم إلى متابعة هذه المقالة حول قيمة زكاة الفطر نقدا 2022 في المملكة العربية السعودية ، كما ارفقنا لكم شروط وحكم أخراج الزكاة، وأفضل موعد لإخراج زكاة الفطر كما جاء في نصوص القرآن الكريم، وسنة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية 2021 :

وأعلنت دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية أن قيمة مقدار زكاة الفطر خلال شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري 2022:

والجدير بالذكر على أنه قالت: (أن مقدار زكاة الفطر هذا العام نقدا هي 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد).

كما أنها قد وضحت أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد.

كما وقد أضافت أنه يمكن تقسيمها على أكثر من فرد.

واذا كانت قيمة الزكاة كبيرة يفضل أن يتم تقسيمها على أكثر من فرد.

شروط إخراج زكاة الفطر :

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

حكم اخراج زكاة الفطر في شهر رمضان

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ»

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

الله سبحانه وتعالى قد شرع زكاة الفطر لتطهير الصائم، وأيضا فقد شرعها لإغناء الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، ولإدخال الفرح والسرور في هذا اليوم بقدوم العيد على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد جاء في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أغنوهم عن طواف هذا اليوم)، أي لا تجعلهم يديرون في الشوارع في أيام العيد.