بالفيديو بقيادة نتنياهو.. بدء تجمع المستوطنين بالقدس للتظاهر ضد حكومة بينت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:46 م
06 ابريل 2022
مستوطنون يتجمعون لتنظيم مسيرة ضد حكومة بينت.jfif
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بدأ المستوطنون التجمع في القدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، لتنظيم تظاهرة سيتحدث فيها رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو احتجاجا فشل حكومة نفتالي بينت في التعامل مع موجة العمليات الفدائية الأخيرة.

وقالت قالت القناة"12" العبرية: "المستوطنون يبدأون بالتجمع في القدس لتنظيم تظاهرة سيتحدث فيها نتنياهو احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني وفشل حكومة الاحتلال بالتعامل مع موجة العمليات الأخيرة".

وزادت وتيرة العمليات الفدائية في الضفة والقدس والداخل المحتل، ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه، ردا على الجرائم المرتكبة بحق المواطنين.

 

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