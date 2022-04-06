شاهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022 بث مباشر، من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين، من مساء اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022 في مباراة الذهب بين الفريقين الكبيرين، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا للعام 2022، ويبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن بث مباشر لمشاهدة الموقعة الكروية بين الميرنغي والبلوز، لأنها ستكون مباراة قوية، سيحرص الفريق الأبيض على الانتقام من الفريق الأزرق الذي أخرجه من البطولة العام الماضي بمجموع المباراتين 3-1، بينما سيعسى تشيلسي لتعزيز تفوقه على ريال مدريد واخراجه للمرة الثانية على التوالي من ذات الدور من المسابقة الأغلى على المستوى الأوروبي، مع العلم أن ريال مدريد لم ينتصر على تشيلسي على مر التاريخ في المباريات الرسمية في البطولات.

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ويتكثف البحث عبر مواقع الانترنت المختلفة، خاصة التي تهتم في مجال كرة القدم الأوروبية عن شاهد مباراة ريال مدريد وتشيلسي بدوري الأبطال اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022 بث مباشر، لما لها أهمية كبيرة عند عشاق كرة القدم، وخاصة محبي فريق ريال مدريد وعشاق نادي تشيلسي الإنجليزي، فهي مباراة لها خاصيتها، لأن الريال سيخوضها ضد الفريق الذي أخرجه من البطولة العالم الماضي، والذي حاز عليها بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف لصفر في المباراة النهائية، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لإرفاق لكم رابط بث مباشر ريال مدريد ضد تشيلسي مباشر، لمشاهدة المباراة بجودة عالية ودون تقطيع يذكر على البث.

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وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء، وهو ما يدفع متابعي كرة القدم وعشاق الفريقين للبحث عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Live، وهو ما نرفقه لكم لكي يتمتع الجمهور الكروي بمشاهدة رائعة للمباراة عبر الروابط التي نرفقها عبر موقعنا الإلكترونية، بجودة عالية ودون تقطيع.

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ولأهمية المباراة واعتبارها بمثابة معركة بين فريقين، أسباب تدفع الجمهور الكروي للبحث عن بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا الآن لايف Live، كما أنهم يبحثون عن تشكيلة الفريقين والقنوات الناقلة للمباراة المهمة، إذا إنه من المتوقع أن يدخل المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي المباراة لمواجهة تشيلسي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفخال وإيدير ميليتاو وديفيد آلابا وفيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

الهجوم: كريم بنزيما وفينسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

ريال مدريد ضد تشيلسي 2022

أما تشكيلة المدرب لألماني توخيل، من المتوقع أن يخوض المباراة الكبيرة ضد ريال مدريد بالتشكيلة التالية:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبلكويتا وتياجو سيلفا وريسي جيمس وأنطونيو روديجير.

الوسط: جورجينيو وماتيو كوفاسيتش وماركوس ألونسو.

الهجوم: حكيم زياش وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش.

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