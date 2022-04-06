بالصور "مهجة القدس" تعلن انطلاق فعالياتها ليوم الأسير الفلسطيني لعام 2022م

أعلنت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، انطلاق باكورة فعالياتها لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في الـ 17 من نيسان/ أبريل من العام الجاري.

جاء ذلك خلال فعالية تشكيل بشري لشعار (الحرية لأسرانا) بمشاركة وحدة التعبئة لسرايا القدس في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، أعلنت فيها مهجة القدس عن بداية فعالياتها ليوم الأسير الفلسطيني لعام 2022م دعمًا وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس: "نعتبر قضية الأسرى وتحريرهم هي القضية الأهم في أجندة مشروعنا الوطني، لذلك سنبذل أقصى الجهد للوصول إلى تحريرهم وكل ما يلزم لتحريرهم نعتبره فرض عين علينا جميعًا".

وأكد عليان على مواصلة دعم الأسرى بكل الوسائل والإمكانيات، ولن يتم السماح للعدو بممارسة حقده وإجرامه ضدهم والمقاومة تراقب عن كثب كل ما يحدث على صعيد الحركة الأسيرة وستبقى جاهزة للدفاع عنهم.

وأردف القيادي عليان: "لقد فشل العدو على مدار عقود الصراع في كسر إرادة الأسير بل إن الأسرى هم الذين كسروا إرادة وهيبة العدو الصهيوني، والبطولات التي أثلجت صدور كل أحرار العالم التي قام بها الأسرى بعد تحررهم تؤكد فشل كل إجراءات العدو بحق الأسرى".

وطالب عليان المؤسسات الدولية والتي بان عورها مؤخرًا أن تعيد حساباتها من جديد وترمم صورتها وسمعتها من خلال التعامل مع الأسير الفلسطيني كما تتعامل مع أي إنسان في أي مكان في العالم.

وأضاف بالمطالبة لكل المؤسسات والشعوب العربية لإعلاء الصوت وجعل قضية الأسرى أنشودة الأمة العربية والإسلامية.

وفي الختام شكر عليان كل المؤسسات وخاصة الإعلامية والتي جعلت من هذا العام عامًا للأسرى من خلال المتابعة والإسناد والتي توجت بمسلسل "شارة نصر".

جدير بالذكر أن مؤسسة مهجة القدس تحيي في 17 أبريل/نيسان من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والشتات نصرةً لأسرانا البواسل في سجون العدو الصهيوني.













