"صحفي إسباني" يكشف موعد ظهور "مبابي" في سانتياجو برنابيو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المحتمل لتقديم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لاعبًا جديدًا في صفوف ريال مدريد.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانًا، بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فبعد شهور من شبه اليقين بأن مبابي سيكون لاعبًا في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، ترددت أنباء قوية في باريس تفيد بأن اللاعب في طريقه لتجديد عقده مع سان جيرمان، وسيتم الإعلان عن ذلك في نهاية مايو/ أيار المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد على ثقة في التعاقد مع مبابي بدءًا من الموسم المقبل، ولمحاولة إثبات ذلك، فإن بعض الصحفيين المقربين من الميرنجي، كشفوا عن موعد تقديم مبابي في سانتياجو برنابيو بالتواريخ.

وأشار الصحفي خواكين ماروتو، إلى أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون موعد تقديم مبابي لاعبًا في ريال مدريد في عطلة نهاية الأسبوع من 22 إلى 23 يوليو/ تموز المقبل.

كما ذكر جوسيب بيدرول، مقدم برنامج "الشيرنجيتو" أن تقديم مبابي، إذا وقع لريال مدريد، مقرر في نهاية مايو/ أيار، وإذا وصل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيكون في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران.