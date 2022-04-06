هيئة الاسرى: معاملة وحشية تعرض لها الاسير ابو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

كشفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارتها لسجن الجلمة ، عما تعرض له الاسير احمد أبو الهيجاء ( 28 عاما) من مخيم جنين ، من اساليب قمع وحشية وظروف زنازين قاسية غير صالحة للاستعمال الادمي ، أثناء توقيفه والتحقيق معه .

وتابعت الهيئة أن الاسير تعرض لأقسى أنواع التحقيق والتعذيب تتراوح لفترات طويلة تخللها ضرب وتنكيل، وألفاظ نابية وتهديد .

وأضافت ان ظروف المركز سيئة للغاية ، حيطانها خشنة تحتوي على نتوءات صعب الاتكاء عليها، وضوء مزعج للنظر ، ولا يوجد بداخلها نوافذ والفراش قذر ذات الرائحة الكريهة .

وحملت هيئة شؤون الاسرى والمحررين هذه الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال" الاسرائيلي" بحق الشبان الفلسطينيين ، ودعت كافة المؤسسات والمنظمات الدولية للوقوف امام مسؤولياتها لوقفها .