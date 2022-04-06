"لجنة الحج بغزة": تشكيل فريق للتواصل مع الجهات المصرية للوقوف على حادثة حقائب المعتمرين

أعلنت لجنة المشتركة التابعة لوزارة الأوقاف وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة، مساء اليوم الاربعاء، عن تشكيل فريق للتواصل مع الجهات المصرية لمعرفة حيثيات حريق شاحنة الأمتعة الخاصة بمعتمري القطاع في منطقة العريش.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" بعد عقدهما اجتماعًا طارئًا.. لجنة الحج المشتركة التابعة لوزارة الأوقاف بغزة وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة تعلنان تشكيل فريق للتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة حيثيات حريق شاحنة الأمتعة الخاصة بمعتمري القطاع في منطقة سبيكة بالعريش واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقهم".

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، قد أصدرت، اليوم الأربعاء 6/4/2022، بياناً توضيحياً حول تأخر حقائب المعتمرين.

وأفادت الوزارة، أن مصر أبلغتهم رسمياً أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وأكدت الوزارة على مطالبتها الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.

كما أكدت متابعتها مع جميع الأطراف ذات الصلة: شركتا لاكي تورز وجو باص المسؤولتان عن تأمين نقل المعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحج والعمرة للوقوف على الحيثيات، وتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قد طالبت في بيان لها الحكومة المصرية بسرعة التحقيق في ملابسات هذه المأساة والوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين وتحمل المسؤولية في تعويض المعتمرين الفلسطينيين عمّا لحق بهم من خسائر فادحة.