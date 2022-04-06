"سناب شات" تتيح تقنية لمشاركة مقاطع "يوتيوب"

كشفت مصادر صحفية أن تطبيق الدردشة المصورة "سناب شات"، سيتيح تقنية جديدة يمكنها تسهيل مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بتطبيق "يوتيوب".

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن التقنية الجديدة ستسهل مشاركة مقاطع "يوتيوب" في اللقطات أو القصص، عن طريق إلصاقه، أو إرفاقه كرابط.

ولفتت المصادر إلى أن تلك التقنية ستكون جاهزة على "سناب شات"، في نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وتتميز الخاصية الجديدة بأنها لا تتسبب في أي انهيار أو تشويش في جودة صورة مقطع الفيديو، الذي تمت الاستعانة به.

ولتفعيل التقنية الجديدة، يجب اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى "يوتيوب".

- اضغط زر المشاركة.

- ستجد خيار "سناب شات" ضمن الخيارات المطروحة.

- حدد خيار "سناب شات".

- افتح تطبيق سناب شات.

- ستجد الفيديو تلقائيًّا موجودًا في الكاميرا الخاصة بك كملصق خاص.

- سيعرض لك سناب شات الاسم والصورة المصغرة للفيديو ومنشأه.

- يمكنك بعد ذلك التلاعب في حجم الملصق وتدويره ووضعه في أي مكان بالشاشة.

- يمكن لأي شخص مشاهدة مقطع الفيديو أو القصة، من خلال النقر على الرابط؛ لمشاهدته على "يوتيوب" أو متصفح الويب الخاص به.