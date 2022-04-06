الدولار يقفز بشكل مفاجئ لأعلى مستوى منذ عامين

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً اليوم الاربعاء 6/4/2022 بشكل مفاجئ ، أمام سلة من العملات المنافسة، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، في ظل التوقعات بزيادات كبيرة للفائدة في المجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي دعا لتقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة.

ووفقا لوكالة "سكاي نيوز عربية"، فإن مؤشر الدولار، أظهر ارتفاع العملة الخضراء إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

وأوضحت أنه تم تداول الدولار في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5 بالمئة عند 99.498، مشيرة إلى أنه ارتفع بنسبة 0.7% أمام العملة اليابانية ليصل إلى 123.63 ين، فيما تراجعت العملة الأوروبية بنسبة 0.6% أمام الدولار لتصل إلى 1.0901 دولار.

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المبكرة، الأربعاء، ترقبا لاجتماع محضر الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال وقت لاحق اليوم، والذي قد يؤشر إلى احتمالية زيادة أكبر على أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء. 3.23 شيكلا، مقارنة مع 3.22 شيكلا في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء.

بينما بلغ سعر صرف اليورو الأوروبي في التعاملات الصباحية اليوم، 3.51 شيكلا، بينما بلغ سعر صرف الدينار الأردني نحو 4.55 شيكلا.