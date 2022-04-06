القوى الوطنية تطالب بالتحقيق في احتراق أمتعة المعتمرين الغزيين في العريش

أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن تضامنها الكامل مع المعتمرين الفلسطينيين الذين تعرضت حقائبهم وأمتعتهم كاملة للاحتراق في مدينة العريش المصرية أثناء شحنها إلى قطاع غزة.

وطالبت لجنة المتابعة الحكومة المصرية بسرعة التحقيق في ملابسات هذه المأساة والوقوف على أسباب الحريق ومحاسبة المقصرين وتحمل المسؤولية في تعويض المعتمرين الفلسطينيين عمّا لحق بهم من خسائر فادحة.

وناشدت لجنة المتابعة الجانب المصري بتغيير طريقة التعامل مع المسافرين الفلسطينيين بشكل عام والحجاج والمعتمرين بشكل خاص وتسهيل عمليه تنقلهم عبر معبر رفح والتراجع عن كل القيود والإجراءات التى تعقّد عملية السفر وتجعلها رحلة متعبة وطويلة وخطيرة بسبب إجراءات غير مبررة وصعبة.

وأكدت لجنة المتابعة على استمرارها في متابعة هذا الحادث لتبيان الحقيقة وإنصاف المعتمرين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.