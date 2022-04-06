الجهاد تنفذ مبادرة إغاثية للعوائل المتعففة برام الله

نفذت حركة الجهاد الإسلامي، مبادرة إغاثية لعشرات العوائل المستورة والمتعففة في مدينة رام المحتلة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المبادرة، ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف العوائل المستورة والمتعففة، والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف المحيطة بهم.

وأكد القائمون، أن هذه المبادرة هي تعبير إنساني ووطني، وتقديم ما يمكن تجاه هذه العوائل الكريمة، وتعزيز صمودها على هذه الأرض المباركة في وجه الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

من جهتهم، عبرت العوائل المستهدفة عن تقديرهم لهذه المبادرة، التي اعتبروها وفاءً، وتجسيداً لمعاني الأخوة والمحبة بين أبناء شعبنا الواحد.