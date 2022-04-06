"بيضة كيندر" تُسبب التسمم!

أعلنت «وكالة معايير الغذاء البريطانية» سحب دفعات من شوكلاتة البيض «كيندر سربرايز»، بعد إصابة حوالي 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا التي يمكن أن تكون ذات صلة بنوع من الشوكولاتة المستخدمة في «كيندر سربرايز» التي قد تكون ملوثة.

وقال موقع BBC أن الوكالة نصحت بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها 3 بيضات والتي يراوح تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

وقالت شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة: إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا، مضيفة: «نحن نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث».

ولم تتلقَ الجهات المسؤولة أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 أعوام أو أقل.