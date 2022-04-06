ردود على استقالة سيلمان: عودة "لن نساعد بينت" ونتنياهو "يرحب"وآخر يتوقع مزيداً من المفاجآت

قالت صحيفة هآرتس اليوم الاربعاء 6 ابريل 2022 :"إن رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة علق على استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف بالقول "إنهم لن يساعدوا نفتالي بينيت "في إنقاذ حكومته"، وأضاف "هذه حكومة سيئة ولا يمكن أن نكون جزءا منها، نحن على الأرجح ذاهبون إلى صناديق الاقتراع".

في حين قال مسؤول في الليكود: "إن استقالة عضو الكنيست "عيديت سيلمان" من الائتلاف الحكومي ليست الأخيرة، سيكون هناك المزيد من المفاجآت".

ومن جانبه رحب بنيامين نتنياهو باستقالة عيديت سيلمان ، داعياً بقية أعضاء الائتلاف الحكومي إلى الاستقالة من الحكومة.

وقال: "عيديت، لقد اتخذتِ القرار الصحيح، نرحب بعودتكِ لموطنك الأصلي في اليمين، في المعسكر الوطني، كلنا نحييكِ"

وكانت رئيسة الائتلاف عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، عيديت سيلمان، اعلنت اليوم الأربعاء، الانسحاب من الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت، ما يعني عدم وجود أغلبية للائتلاف في الكنيست، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.