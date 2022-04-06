الأوقاف توضح سبب تأخر حقائب معتمري غزة : احترقت بالكامل

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأربعاء 6/4/2022، بياناً توضيحياً حول تأخر حقائب المعتمرين.

وأفادت الوزارة، أن مصر أبلغتهم رسمياً أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وأكدت الوزارة على مطالبتها الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.

كما أكدت متابعتها مع جميع الأطراف ذات الصلة: شركتا لاكي تورز وجو باص المسؤولتان عن تأمين نقل المعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحج والعمرة للوقوف على الحيثيات، وتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.