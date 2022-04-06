الاحتلال يواصل تأهبه على حدود قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، بأنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيُواصل تأهبه على حدود قطاع غزة، خاصةً على صعيد المخابرات وسلاح الجو، بالرغم من الهدوء السائد على تلك الجبهة.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" ستواصل حالة التأهب القصوى وتعزيز انتشار قواتها وعملياتها الميدانية والاستخباراتية رغم حالة الاستقرار الأمني في الأيام الأخيرة.

وكشفت الصحيفة، إنه سيتواصل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، الاستنفار والانتشار الواسع لقوات الجيش، في ظل التهديدات الأمنية التي ما زالت قائمة خاصة في شهر رمضان وقرب الأعياد اليهودية.

وتشهد الساحة الفلسطينية توتر متصاعد في الضفة، كان آخرها ما جرى في باب العامود أمس وأول أمس الأحد، من اندلاع مواجهات عنيفة، وسط خشية تكرار ما حدث العام الماضي في معركة “سيف القدس” في مايو (أيار) 2021.