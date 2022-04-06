لليوم 96 على التوالي.. الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 6/4/2022، مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار قرارنا حرية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأنه يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 96 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتعتبر مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

ويُشار إلى أنه عادةً ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا بداية هذا العام، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).