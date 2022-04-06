هذه العادات الجميلة يجب تعليمها للأطفال في شهر رمضان 2022..!

من الأساليب الجميلة هو تعويد الطلاب على الصيام في شهر رمضان المبارك، كذلك بعض العادات الجميلة يجب تعليمها للأطفال في شهر رمضان 2022، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، عليك الاهتمام بأمور دقيقة وضرورية يجب أن يعرفها الطفل منذ الصغر شريطة أن تعرض عليه بطريقة بسيطة ليسهل عليه إستيعابها، علما بأن أفضل الطرق لتوصيل المعلومة للأطفال الصغار هي القصص والحكايات التي تحمل رسالة معينة وتوضيح معين من خلالها، فما تغرزينه فيه من قيم، ومفاهيم عن الصوم سيظل موقنا بها ومتفهما لها إلى أن يكبر.

عادات جميلة يجب تعليمها للأطفال في رمضان

إليكم بعض العادات الدينية والاجتماعية والأخلاقية عن رمضان من المهم غرسها في الطفل وشخصيته، وتعويده عليها منذ الصغر لأنها تعكس روح رمضان وهدفه..

وأفضل طريقة لتعليم الطفل عادات رمضان المختلفة وكيفية تحبيب الطفل بشهر رمضان المبارك هو بالاقتداء بالمثل فيجب ان تتحلى بكل هذه الاخلاق حتى يتعملها الطفل بسهولة:

عادات جميلة يجب تعليمها للأطفال في رمضان

من العادات الجميلة التي يجب أن تعلمها لأطفالك في شهر رمضان أن تكون نيتهم لله عند أداء العبادات أو أي عمل خيّر كريم. من المهم أن يتعلم الطفل أن الصيام ليس فقط الصوم عن الطعام والشراب، بل هو أيضاً الصوم عن الأذى والكلام المسيء والإساءة للآخرين والأفعال السيئة مثل، تجنب الغيبة والنميمة والإساءة للآخرين، معاملة أصدقائنا بلطف، مشاركة ألعابنا وكل ما نحبه مع إخوتنا، وتجنب ضرب أو أذية إخوتنا الصغار… إلخ.

الصوم حتى لو لم يصل الطفل إلى العمر المناسب للصيام، يمكنك البدء بتعويده على الصيام من خلال "صوم العصفورة"، أي الصيام حتى أذان الظهر، ويمكنك مكافأته على إتمام الصيام بنجاح.

أهمية الصلاة حتى لو لم تفرض الصلاة على الطفل بعد، احرصوا على تواجده معكم أثناء الصلاة الجماعية؛ فالطفل يتعلم بالفعل أكثر من الكلام. يمكن تشجيعه أيضاً على تقليد حركات الصلاة، وارتداء ملابس الصلاة. وفروا له سجادة صلاة صغيرة وقرآناً صغيراً وملابس مناسبة للصلاة أو المسجد.

من العادات الجميلة التي يجب أن تعلمها لأطفالك في شهر رمضان أيضاً صلة الرحم، تعتبر العزائم الرمضانية وزيارة الأرحام من العادات التي يجب أن يعتاد الطفل عليها منذ الصغر كي يعي أهمية صلة الرحم. اصطحبوا أطفالكم معكم عند زيارة العائلة، واحرصوا على دعوة الأهل والأصدقاء إلى بيوتكم. هذا سيساعد أيضاً في تنمية الذكاء الاجتماعي وتطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية عند الطفل.

يعتبر شهر رمضان هو شهر الجود والكرم والإحسان، وتفقد الفقراء والمساكين، ومضاعفة أعمال الخير، لذا من المهم تعويد الطفل على المشاركة في الأعمال التطوعية في رمضان، والمشاركة في الصدقة من مصروفه الخاص. من الأفكار الجميلة تجهيز حصالة لرمضان، يضع فيها جميع أفراد العائلة جزءاً من مصروفهم لمساعدة الفقراء.

علموا الطفل قراءة القرآن وحفظه، وكافئوه على السور التي يحفظها وصفحات القرآن التي يختمها.

عودوا الطفل على المساعدة في تحضير الإفطار وأعمال المنزل خلال رمضان، وشجعوهم على المشاركة برأيهم في نوع الطعام الذي سيتم تقديمه على مائدة الإفطار، ونوع الحلويات التي سيتم صنعها.

احتفلوا باستقبال الشهر الفضيل بتزيين المنزل والشبابيك والجدران بالفوانيس والهلال واللوحات الرمضانية والأضواء وعبارات الترحيب برمضان، أدخلوا روح رمضان وفرحته إلى بيوتكم وقلوب أطفالكم، ليكبروا محبين لرمضان وطقوسه. اجعلوهم يشاركون في التنظيم وصنع الزينة وتعليقها، وعلقوا لوحاتهم والزينة التي يصنعونها ليشعروا بالسعادة والفخر والثقة بالنفس، وكل عام وأنتم بألف خير.