يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 6/4/2022، استقراراً في سوق التعاملات المالية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار.

سعر الذهب في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، حيث يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.04 شيكل $61.79

سعر الذهب عيار 22 181.54 شيكل $56.64

اسعار الذهب عيار 21 173.29 شيكل $54.07

اسعار الذهب عيار 18 148.53 شيكل $46.34

سعر الذهب عيار 14 115.52 شيكل $36.04

سعر الذهب عيار 12 99.02 شيكل $30.90

اسعار أوقية الذهب 6,159 شيكل $1,922

اسعار جنيه الذهب 1,386 شيكل $432.55

اسعار كيلو الذهب 198,039 شيكل $61,791

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

5 إبريل 198.06 173.31 148.55 115.54 99.03

4 إبريل 199.60 174.66 149.70 116.44 99.80

3 إبريل 198.45 173.65 148.84 115.76 99.23

2 إبريل 198.42 173.62 148.82 115.75 99.21

1 إبريل 198.16 173.39 148.62 115.59 99.08

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

30 مارس 197.90 173.17 148.43 115.44 98.95

29 مارس 197.25 172.59 147.94 115.06 98.62

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28