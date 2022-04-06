الطقس : استمرار أجواء الموجه الحارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء الجافة والحارة شديد الحرارة وجافاً ومغبراً اليوم الاربعاء 6 /4/2022 ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2022/04/07: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وحار وجاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/04/08: انحسار الموجة الحارة حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وحار نسبياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة خاصة فوق المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.