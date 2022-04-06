بالفيديو شاهد| مسلسل "شارة نصر جلبوع" يُزعج الصهاينة

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 5/4/2022، النقاب عن استياء كبير وانزعاج في أوساط "الإسرائيليين" من مسلسل شارة نصر جلبوع.

وتحدث الإعلام العبري في تقرير متلفز، عن قوة مسلسل شارة نصر جلبوع، وأشار إلى تفاجئهم من قدرة الـجهاد الإسلامي، وطاقم العمل لإنتاجه بتلك القوة والوقت القياسي.

وبدأ منتجو مسلسل شارة نصر جلبوع، ببث أولى حلقات المسلسل الذي أنتجته قناة القدس اليوم الفضائية، والذي يتناول قضية سجن جلبوع وكافة الملفات التي تخص الأسرى، مع أول شهر رمضان المبارك.

ويُعرض المسلسل يومياً في رمضان على شاشة قناة القدس اليوم الفضائية الساعة ١٠م بتوقيت القدس الشريف، كما يعرض على ١٥ قناة عربية خلال شهر رمضان المبارك.

وحظي المسلسل منذ بداية بثه على اعجاب الجمهور في فلسطين والوطن العربي والدولي كافةً، حيث يتحدث عن قضية حساسة وهامة، بامكانيات متواضعة في ظل الحصار الخانق على قطاع غزة.