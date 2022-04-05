"المحامين العرب": اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى يستفز مشاعر العرب والمسلمين

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اقتحام عدد من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك والتصعيد في الإجراءات القمعية للاحتلال "الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية.

وأكد بنعيسى في بيان صدر عنه، اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، أن اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل لأداء "طقوس تلمودية" تحت رعاية وحماية الاحتلال "الإسرائيلي" هو سيناريو متكرر يستفز مشاعر العرب والمسلمين بمحاولة فرض أمر واقع جديد يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي لإدانة تصرفات المستوطنين وقوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي يعد خطا أحمر لا يقبل المساس به.

وقال: إن حملات القتل والاعتقال التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تؤكد أن "إسرائيل" هي "دولة" احتلال ولا ترغب في "سلام" كما تدعي.