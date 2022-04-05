تراجع سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022

تراجع سعر الذهب في لبنان اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 93.909 ألف ليرة (62.12 دولار)، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022.

سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في لبنان، إلى 82.172 ألف ليرة (54.36 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 70.433 ألف ليرة (46.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.780 ألف ليرة (36.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، مساء تعاملات اليوم، انخفاضًا إلى نحو 2.920 مليون ليرة (1932 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 657.377 ألف ليرة (434.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء، مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.