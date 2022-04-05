سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 6أبريل 2022-سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 6أبريل 2022 بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر الذهب اليوم في العراق اليوم الأربعاء 6أبريل 2022.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال منتصف التعاملات، إلى نحو 90.650 ألف دينار (62.12 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في العراق، نحو 79.321 ألف دينار (54.36 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 67.989 ألف دينار (46.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.880 ألف دينار (36.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، مساء تعاملات اليوم، نحو 2.819 مليون دينار (1932 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، في منتصف تعاملات اليوم، نحو 634.568 ألف دينار (434.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

عالميا، تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.