سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، مع استمرار وتواصل الأحداث الجارية والأزمات العالمية وخاصة نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي ألقت بظلالها على سعر العملات العالمية أبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، يحرص المواطنون في سوريا للبحث والاطلاع على سعر الدولار الأمريكي مقبل الليرة السورية مطلع كل صباح، عبر شاشات البورصة المحلية والعالمية، فأسعار العملات تهم فئات كبيرة في المجتمع السوري، أبرزها التجار والمستثمرين والمدخرين بالعملات الأجنبية، وكذلك العاملين في البنوك وشركات الصرافة في تلك المنطقة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

وفي ظل استمرار حرب روسيا وأوكرانيا وما ينتج عنها من أزمات في الأسعار العالمية للذهب والدولار والنفط، يحرص المواطنون السوريون للبحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 6 ابريل 2022، وخاصة أن أسعار العملات تتغير لحظيا، كأسعار النفط والسلع والمنتجات العالمية، في ظل عدم استقرار الأوضاع في العالم، ويحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء، وتسعى لمتابعة الأسعار وتحديثها عبر موقعها أولا بأول.

الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة، لهذا نحرص على نشر تحديثات الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، عبر موقعنا الإلكتروني، لكي يتطلع عليها السوريون باستمرار.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء

وصعد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في سوريا خلال تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وتراوح سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 3845 ليرة للشراء، و3880 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم الأربعاء في سوريا

وجاء سعر اليورو اليوم في سوريا خلال تداولات السوق السوداء 4215 ليرة للشراء، و4258 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم الأربعاء في سوريا

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا ليصل إلى 1023 ليرة للشراء، و1036 ليرة للبيع.

وحلّ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا ليسجل نحو 1044 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 12625 ليرة للشراء، و12765 ليرة للبيع.