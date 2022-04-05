أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 6 أبريل 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 6 أبريل/نيسان 2022، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال منتصف التعاملات، نحو 156.043 ألف ليرة (62.12 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم في سوريا، نحو 136.541 ألف ليرة (54.36 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، بالتعاملات المسائية، إلى نحو 117.034 ألف ليرة (46.59 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 91.025 ألف ليرة (36.24 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، مساء تعاملات اليوم، نحو 4.852 مليون ليرة (1932 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، في منتصف تعاملات اليوم، نحو 1.092 مليون ليرة (434.84 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

عالميا، تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد 3 جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولار.