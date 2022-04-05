استمرار الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء واسناداً للأسرى في جنين

واصل ذوو الشهداء والأسرى وأسرى محررون وفعاليات من جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، تنظيم الوقفات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال، ودعما وإسنادا للأسرى المرضى والحركة الأسيرة.

وأكد المشاركون الاستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة الأسيرة، منددين باستمرار سلطات الاحتلال معاقبة ذوي الشهداء من خلال احتجاز جثامين أبنائهم، مشددين على أن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال وما يسمى "مقابر الأرقام"، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال.