دعاء خامس يوم رمضان 2022- دعاء اليوم الخامس من رمضان، في شهر رمضان المبارك من كل عام يكثف المسلمون الدعوات، لأن الأدعية في أيام هذا الشهر المبارك قد تكون مستجابة، لهذا يستثمر المسلمون في جميع مختلف أنحاء العالم، على مضاعفة الأدعية في رمضان، وكلهم أملا بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم أمنياتهم، التي يتمونها، كما أن للأدعية فضائل وفوائد جمة، أهمها أنها تزيل الكربات والهموم من أجساد المسلمين الداعين، وتفتح لهم أبواب الرزق، وتقربهم من الله سبحانه وتعالى.

دعاء خامس يوم رمضان.. مستجاب بإذن الله

ومع قدوم شهر رمضان المبارك، فإن المسلمون في جميع بقاع الأرض يبحثون عبر مواقع الانترنت عن دعاء خامس يوم رمضان 2022- دعاء اليوم الخامس من رمضان، لأن الأدعية جزء أصيل من حياة المسلمين، فلا يكاد يمر يوم إلا ويدعو فيه المسلمون الله سبحانه وتعالى، لإزالة الهموم والكرب عن صدورهم وقلوبهم، إلا أنهم يزيدون دعواتهم في الشهر الفضيل، لأن الله قد يستجيب لهم ويحقق مرادهم، لهذا يبحثون عن دعاء خامس يوم رمضان.. مستجاب بإذن الله، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم أدعية شهر رمضان المبارك كل يوم بيومه على التوالي، كما أننا ننشر لكم دعاء خامس يوم من رمضان، لنيل الأجر والثواب العظيمين.

دعاء اليوم الخامس من رمضان

ولأن شهر رمضان من أعظم شهور السنة، فإن المسلمين يرددون أدعية الشهر الفضيل في كل يوم من أيامه المباركة، ونحن نرفق كم دعاء اليوم الخامس من رمضان، حتى نسهل على المسلمين عناء البحث عبر مواقع البحث الشهيرة والكثيرة، ولكي يكسب المسلمين الحسنات وتندثر سيئاتهم، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويحقق أمنياتهم، فهي أيام مباركة عند الله عز وجل.

دعاء خامس يوم من رمضان 2022- 1443 هـ

ومن أجلكم ننشر لكم دعاء خامس يوم من رمضان 2022- 1443 هـ، حتى ينال المسلمين الأجر والثواب والفضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يردد المسلمين هذه الدعاء في ايوم الخامس من شهر رمضان الحالي: " اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ".