بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وبنفيكا بدوري الأبطال

يحل فريق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على نظيره بنفيكا البرتغالي على ملعب "النور" مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمعهما ضد منافسات دور الذهاب لمباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة بعضهما البعض.

وتُبث مباراة بنفيكا ضد ليفربول في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على ملعب "النور"، ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة على قناة beIN Sports 2 HD Premiu.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين بنفيكا وليفربول على ملعب "أنفيلد" يوم الأربعاء الموافق 13 من الشهر ذاته، ليتحدد الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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