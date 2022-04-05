بالفيديو طريقة عمل فتة الحمص السهلة والشهية، تعد فتة الحمص من الوجبات المشورة على مستوى الوطن العربي، لاسيما في فلسطين وبلاد الشام بشكل عام، ومع قدوم شهر رمضان المبارك للعام 2022- 1443 هجري، فإن مئات الآلاف من الناس يبحثون عن طريقة سهلة لعمل وتحضير فتة الحمص الشهية، وتحضيرها على موائد الإفطار لدى الصائمين في معظم الدول العربية، في فلسطين على وجه الخصوص، فهي من المقبلات التي تحظى بالاهتمام في الأيام العاجية، وفي شهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، لكن الصائمين يفضلون تناولها وقت الإفطار وليس وقت السحور، لأنها دسمة وثقيلة على المعدة.

طريقة عمل فتة الحمص على الطريقة الفلسطينية

وتبحث ربات البيوت عبر مواقع البحث عن بالفيديو طريقة عمل فتة الحمص السهلة والشهية، لأنها من الأكلات الشهية في شهر رمضان المبارك، فهن يبحثن عن طريقة عمل فتة الحمص على الطريقة الفلسطينية، وتحضيرها بطريقة سهلة وشهية، لكي تنال اعجاب الصائمين الذين لم يتناولون الطعام لساعات طويلة تقدر بنحو 14 ساعة متواصلة، فهم يفضون أطباقا شهية، لكي يعوضوا صيام ساعات طويلة في شهر رمضان المبارك، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة سهلة لتحضير وجلة فتة الحمص الشهية، بخطوات بسيطة، حتى تتمتعوا بطعمها الرائع في أيام الشهر الفضيل.

طريقة تحضير فتة الحمص الفلسطينية الشهية

وتبحث الأمهات في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص على طريقة تحضير فتة الحمص الفلسطينية الشهية، لهذا نحرص على نشر لكم خطوات اعداد تلك الوجبة الفلسطينية الشهيرة عبر موقعنا الإلكترونية، لكي نساعد الزوجة الفلسطينية على طهي أفضل الأكلات ووضعها على موائد أفراد أسرتها.

مكونات عمل فتة الحمص

ونرفق لكم مكونات عمل فتة الحمص، وهي كالتالي: كيلو من الحمص. أربع أرغفة من الخبز. ثلاثة ملاعق من البقدونس المبشور. ملعقة من السماق. وقية من الكبدة. صدر واحد من الدجاج. ملح حسب الرغبة. ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينية. فلفل أخضر حسب الرغبة. ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ثلاثة فصوص من الثوم. كمية من المكسّرات. ملعقتان من زيت الزيتون. بصلة واحدة متوسّطة الحجم.

طريقة تحضير فتة الحمص

كما نرفق لكم بالتفصيل طريقة تحضر فتة الحمص بخطوات سهلة وبسيطة، وهي كالتالي: نسلق الحمص بالماء بشكلٍ جيد، حتى يصبح قابلاً للهرس. نضع كمية من الحمص في الخلاط الكهربائي، ونضع عليه الفلفل الأخضر وثلاثة فصوص من الثوم، ونضيف عليه نصف ملعقة من الطحينية وملح وزيت الزيتون وعصير الليمون، ونخلط كافة المكوّنات بشكلٍ جيد، حتى يتشكل لدينا خليط ناعم. نقطع الخبز إلى قطع صغيرة، ونضعها بالفرن حتى تتحمص، ويصبح لونها مائل إلى الذهبي. نحضر مقلاة متوسطة الحجم، ونضع بداخلها الكبدة وصدور الدجاج، والبصل المقطّع إلى قطع صغيرة، وفص من الثوم، بالإضافة إلى الملح والفلفل الأسود، والبهار، وزيت الزيتون، ونحرّك كافة المكوّنات على درجة حرارة متوسّطة، ونتركها لمدّة لا تقلّ عن نصف ساعة، مع التحريك المستمر، حتى تنضج الكبدة وصدور الدجاج بشكلٍ جيّد. نضع الشوربة التي قمنا بسلق الحمص فيها على درجة حرارة عالية، ونتركها حتى تغلي، ومن ثمّ نسكبها فوق الخبز المقطّع المحمّص، ونضعه في الصينيّة. نضع كمية من الحمص المسلوق على الخبز، ومن ثمّ الكبدة وصدور الدجاج، ونرشّ على الصينية السماق، واللوز، والفول السوداني المقليّ، والبقدونس الناعم، وزيت الزيتون، وهكذا تصبح الفتة الحمص الفلسطينيّة جاهزة، وتقدّم بجانبها الدقّة الحارة، ونضيف عليها عصير الليمون. نضع في داخل الخلاط الكهربائي الفلفل الأخضر الحارّ، وفصين من الثوم وكميّة من الملح حسب الرغبة ونطحنهم بشكل جيّد مع بعضهم البعض، حتى يتشكّل لدينا خليط متماسك، ومن ثمّ نضيف عليها ملعقتين من عصير الليمون الحامض، وهكذا تصبح الدقة الحارّة جاهزة للتقديم بجانب فتة الحمّص، ومن الممكن أن نسكبها فوق الفتة حسب الرغبة.