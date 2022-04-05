قوات الاحتلال تُخطر بوقف بناء منزل شمال أريحا

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، بوقف العمل في منزل بقرية فصايل شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف أعمال البناء في منزل قيد الإنشاء في فصايل الفوقا، يعود ملكيته للمواطن سند نواورة.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022، بهدم منزل ومنشآت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم منزل الأسير المقدسي فادي عليان، و"معرشة" للعائلة، واسطبلات للخيل في المنطقة، مشيرا إلى أنها قامت بتسليم الإخطارات وتصوير المنشآت.