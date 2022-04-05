معدل: آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن أولوية السفر ستكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (16/2022)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رق. (2022/14):

ودعت الهيئة، المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما طالبت، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (16/2022) اضغط هنا.

للاطلاع على كشف المسافرين جوازات مصرية اضغط هنا.