جزائري يقتل طفله وزوجته لسبب غريب!

ألقت السلطات الجزائرية القبض على رجل أقدم على ضرب طفله البالغ من العمر عامين، حتى أصيب بنزيف حاد في المخ وتوفي، وذلك بعد تحريض زوجته على القيام بذلك.

واعترف الأب، بحسب وسائل الإعلام الجزائرية، بأنه قام بضرب الطفل وذلك بعد ان قامت زوجته بإخباره بأن الطفل يسكن جسده الجن، وأن هناك طريقة واحدة لإخراج الجن تعلمتها من سيدة روحانية منذ زمن بعيد.

وأشارت الزوجة على زوجها بأن يقوم بضرب الطفل الرضيع بإناء على رأسه حتى يخرج الدماء، وأكدت أن الصرخات التي سيصرخها ليست حقيقية بل هي صرخات الشيطان ولا يكترث بها ويستكمل عمله.

ووفقًا لتحريات الشرطة، فقد عثر على الطفل، مصاب بنزيف حاد في المخ نتيجة ضربه بآلة غير حادة والعثور على آثار عض في أنحاء متفرقة في جسده، وحينما سألت الشرطة عما قام به الاب أكد أنها تعليمات زوجته وهي من أشار عليه بتلك الطقوس ظنا منها أنها ستعالج الطفل.

يذكر، أن الزوج شعر بالذنب في نفس الليلة التي قام بضرب الطفل الرضيع فيها، فقام بسحب سكين حادة من المطبخ وذبح زوجته انتقاما منها لأنها دفعته لقتل صغيره ظنا أنه مُصاب بمس شيطاني.