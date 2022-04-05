العملات الرقمية: البيتكوين يستقر على 46 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 5/4/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.17 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.48% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 40.99%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.27% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.02% لتسجل نحو 46,706 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.43% لتسجل نحو 3,520 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.34% لتسجل نحو 453 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9998 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.40% لتسجل نحو 132 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 1.11% لتسجل نحو 116 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.55% لتسجل نحو 1.20 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.87% لتسجل نحو 0.8263 دولار.

انخفض سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.59% لتسجل نحو 96 دولار.