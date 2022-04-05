تحديد موعد انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

أقرت اللجنة التحضيرية لانتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت،اليوم الثلاثاء، موعد انتخابات المجلس في 18 أيار 2022 المقبل، على أن يكون يوم الإثنين 16 أيار موعدًا للدعاية الانتخابية ويوم الثلاثاء 17 أيار موعدًا للمناظرة.

وقال عميد شؤون الطلبة د. إياد طومار إن الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت ستتنافس على 51 مقعدًا من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة للدورة القادمة 2022-2023، وستحظى هذه الانتخابات باهتمام كبير نظرًا لانقطاعها لمدة عامين بسبب وباء كورونا.

يشار إلى أنه وابتداءً من مساء يوم السبت 9 نيسان سيتم ايقاف الأنشطة الطلابية الخاصة بالحركة الطلابية من احتفالات أو مهرجانات، ولن يسمح بدخول الزوار إلى الجامعة.

يذكر أن جامعة بيرزيت تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويًا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية.