موعد آذان المغرب في فلسطين اليوم الرابع من رمضان 2022

يبحث الصائمون عن موعد آذان المغرب في قطاع غزة اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك 4/5/2022، في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص.

وبدأ الفلسطينيون في كافة المناطق الفلسطينية بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تزينت بعض المدن بمظاهر الشهر الفضيل، فيما بدأت المحال التجارية في عرض ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

موعد آذان المغرب في رمضان 2022 في غزة- اليوم الرابع













مواعيد الصلاة اليوم في فلسطين

المغرب العشاء

غزة 4:56 12:45 4:19 7:08 8:38

القدس 5:00 12:42 4:16 7:08 8:28

خان يونس 5:04 12:46 4:19 7:11 8:31

جباليا 5:03 12:45 4:18 7:10 8:30

الخليل 5:01 12:42 4:16 7:08 8:28

نابلس 4:59 12:42 4:16 7:07 8:27

رفح 5:05 12:46 4:19 7:11 8:31

دير البلح 5:04 12:45 4:19 7:10 8:30

بيت لاهيا 5:03 12:45 4:18 7:10 8:30

طولكرم 5:00 12:43 4:17 7:08 8:25

قلقيلية 5:00 12:43 4:17 7:08 8:28

يطا 5:01 12:42 4:16 7:08 8:28

البيرة 5:00 12:42 4:16 7:07 8:27

بيت حانون 5:03 12:45 4:18 7:10 8:30

النصيرات 5:04 12:45 4:19 7:10 8:30

المدينة القديمة 5:00 12:42 4:16 7:07 8:27

البريج 5:04 12:45 4:19 7:10 8:30

جنين 4:58 12:42 4:16 7:09 8:20

بني سهيله 5:04 12:45 4:19 7:11 8:31

بيت لحم 5:00 12:42 4:16 7:07 8:27

الزهرية 5:03 12:45 4:19 7:10 8:30

الرام 5:00 12:42 4:16 7:07 8:27

رام الله 5:00 12:42 4:16 7:07 8:22

حلحول 5:01 12:42 4:16 7:07 8:20

دورا 5:01 12:43 4:16 7:07 8:20

اريحا 4:59 12:41 4:15 7:06 8:26

بني نعيم 5:00 12:42 4:16 7:06 8:19

القرارة 5:04 12:45 4:19 7:10 8:22

السموع 5:01 12:42 4:16 7:07 8:20

قباطية 4:59 12:42 4:16 7:06 8:20

إذنا 5:01 12:43 4:16 7:07 8:20

عبسان الكبير 5:04 12:45 4:19 7:09 8:22

سعير 5:00 12:42 4:16 7:06 8:20

العيزرية 5:00 12:42 4:15 7:06 8:19

بلاطة 4:59 12:42 4:16 7:06 8:20

الزويده 5:17 12:58 4:31 7:22 8:35

بيت جالا 5:00 12:42 4:16 7:06 8:20

آل يامون 4:59 12:42 4:16 7:07 8:21

طوباس 4:58 12:41 4:15 7:06 8:20

بيت ساحور 5:00 12:42 4:16 7:06 8:19

ترقومية 5:01 12:43 4:16 7:07 8:20

يعبد 4:59 12:42 4:16 7:07 8:21

صوريف 5:01 12:42 4:16 7:07 8:20

بتونيا 5:00 12:42 4:16 7:07 8:20

بيت أمار 5:01 12:42 4:16 7:07 8:20

عناتا 4:59 12:42 4:16 7:07 8:21

جيفات زئيف 5:00 12:42 4:16 7:07 8:20

أبو ديس 5:00 12:42 4:15 7:06 8:19

العبيدية 5:00 12:42 4:15 7:06 8:19

بيت فجار 5:00 12:42 4:16 7:06