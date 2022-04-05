Live .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم 5-4-2022 على يلا شوت مجانا || البث المباشر ليفربول على بي ان سبورت بدوري ابطال اوروبا

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبنفيكا على يلا شوت اليوم الثلاثاء الموافق 5-4-2022 في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا 2022 ويستعد الملايين من عشاق كرة القدم في مختلف انحاء دول العالم لمتابعة هذه المباراة التي تجمع الفريقين وهما ليفربول أمام بنفيكا على ملعب دا لوز في البرتغال ، وستشهد الليلة تقديم أفضل المهارات الكروية لكلا الفريقين اللذين يطمحان بكل قوة إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى النهائي وحصد اللقب ، هذه اللعبة ستكون التوقعات على خبراء الرياضة صعبة لا سيما انهما يضمان اقوى اللاعبين ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم في هذه السطور كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة النارية ، إذ ستُنقل على قناة "beIN Sports 2 HD Premium" .

ونتيجة لعمليات البحث المتواصلة من قبل الجمهور وهم من مختلف الجنسيات حول مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبنفيكا على يلا شوت اليوم وهو ما دفعنا بكل قوة إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم موعد انطلاق بداية الشوط الأول والتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين مع تردد القنوات الناقلة ، وهو على النحو التالي:

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع الفريقين الأوروبيين ليفربول ضد بنفيكا اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والأردن ومساء بتوقيت سوريا ولبنان والعراق، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت السودان ، وسيعلق على المباراة المعلق الرياضي عصام الشوالي . ولمشاهدة المباراة هنــــــــــــا

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وفي خضم المعلومات التي نقدمها لكم التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول التي سيلعب بها أمام بنفيكا ، إذ يأتي في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وفي خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون. وفي خط الوسط: فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا. وفي خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

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ونشير لكم إلى أنه فريق ليفربول سيواجه بعد هذه المباراة نظيره مانشستر سيتي بملعبه الأحد المقبل في الدوري، قبل أن يستضيف الفريق البرتغالي في الإياب يوم الأربعاء التالي.

كما أنه سيواجه الفريق السماوي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي السبت التالي ، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبنفيكا .

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وسوف تذاع مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم على قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS PREMIUM 1 ، وفيما يلي تردد القناة ، التردد : 12604، القطبية : أفقي، معدل الترميز : 27500، معامل تصحيح الخطأ : 3/2، إشارة ارسال البث : DVB-S2، معدّل تردد الموجة : 8PSK، الجودة : hd .

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