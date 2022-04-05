المواصلات برام الله تقرر رفع سريان الرخص الشخصية للسائقين لمدة ١٠ سنوات

أعلن وزير النقل والمواصلات برام الله، عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، رفع سريان الرخص الشخصية للسائقين لمدة ١٠ سنوات بدلاً من ٥ سنوات، وذلك لمن يرغب بذلك، ما لم يكن هناك اي مانع طبي او قانوني او قيود اخرى تحول دون التجديد لهذه الفترة الزمنية.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، سالم، ان القراء جاء استنادًا على الصلاحيات المخولة له قانوناً وبعد الاطلاع على التوصية المقدمة من مدير عام سلطة الترخيص.

وفي الأثناء، قال مدير سلطنة الترخيص، يحيى عكوبة، إن هذا القرار جاء تخفيفاً على المواطنين وتقليل فترات زياراتهم لمديريات النقل والمواصلات حرصاً منا على تقديم افضل الخدمات بما يتلائم وتطوير الانظمة والقوانين وعمل الوزارة.