بدء صرف رواتب موظفي السلطة عبر البنوك في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:30 م
05 ابريل 2022
رواتب الموظفين في قطاع غزة ابريل 2022
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بدأت البنوك في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، في صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار.

وكانت وزارة المالية في رام الله، قد أعلنت، أمس الاثنين، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار يوم غد الثلاثاء الموافق 05/04/2022 بنسبة 80% وبحد أدناه 2000 شيكل.

وأوضحت مالية رام الله، أنها ستصرف 16% من رصيد المستحقات المتراكمة عن الاشهر (11-12-1-2).

وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

وبينت أن البيانات الرسمية والتصريحات وكل ما يتعلق بالرواتب وموعدها يتم نشره فقط على الصفحة الرسمية للوزارة.

 

 

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