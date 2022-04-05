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بدء صرف رواتب موظفي السلطة الان
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:30 م
05 ابريل 2022
بدء صرف رواتب موظفي السلطة الان
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