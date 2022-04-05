داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غدًا الاربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/16) هنــــا ، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14) هنــــــا .

ودعت المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت الوزارة، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.