شرطة رفح توقف 4 مواطنين لتداولهم ألعابًا ناريةً ومفرقعاتٍ في أسواق المحافظة

أوقفت شرطة محافظة رفح أربعة موطنين لتداولهم ألعابًا ناريةً ومفرقعاتٍ في أسواق المحافظة وعدد من المحال التجارية.

وقالت شرطة رفح "إنه وخلال جولة ميدانية مشتركة بين مركز شرطة تل السلطان والمباحث العامة، أوقفت أربعة مواطنين خالفوا قرار المنع وبيعهم مفرقات، وذلك ضمن متابعة الشرطة لقرار حظر التعامل مع المفرقعات والألعاب النارية الخطيرة وتداولها في الأسواق والمحال التجارية ".

وبيّنت شرطة رفح أنها أحالت الموقوفين والكميات المضبوطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

ولفتت شرطة رفح أنها تسير دوريات مستمرة ومشتركة لمتابعة المخالفين لقرار منع التعامل بالألعاب النارية؛ نظرًا لخطورتها على سلامة المواطنين وما تُشكله من مصدر إزعاج وترويع لهم.

ودعت الشرطة المواطنين إلى منع أطفالهم من شراء واستعمال الألعاب النارية مطلقاً، لما تشكله من خطر على سلامتهم وصحتهم، منوهةً إلى ضرورة التواصل مع عمليات الشرطة للتبليغ عن حالات بيع وتداول الألعاب النارية داخل المحافظة.