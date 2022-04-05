المغرب يعتزم استقطاب نحو 200 ألف مستوطن "إسرائيلي"

يعتزم المغرب استقطاب ما يقرب 200 ألف مستوطن "إسرائيلي" قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال المكتب الوطني المغربي للسياحة عقب مشاركته في معرض سوق السياحة الدولي بتل أبيب، إنه يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف من خلال رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة.

وكان وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في المعرض المذكور، كان قد عقد لقاءات مع شركة "أركيا" التي تُعتبر ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد شركتي "العال" و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين إسرائيل والمغرب.