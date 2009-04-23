الإحصاء: أسعار الجملة والمنتج تنخفض خلال الربع الأول من العام الجاري

فلسطين اليوم- رام الله

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتج والجملة للربع الأول 2009، سجلت انخفاضاً مقارنة مع مثيله عام 2008.

وأوضح الجهاز المركزي في تقرير له، أن متوسط أسعار الجملة سجلت انخفاضاً بنسبة 0.89%، بينما متوسط أسعار المنتج سجلت انخفاضاً بنسبـة 0.26%، إذ بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 167.52 وبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المنتج 157.39 خلال الربع الأول 2009 (لسنة الأساس 1996=100).

وتشير بيانات أسعار الجملة (سعر إعادة البيع للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة سواء بغرض الاستهلاك أو إعادة الاستخدام في المجالات الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية، حيث يشمل سعر الجملة ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل)، التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2009 بنسبة 0.89% مقارنة مع الربع الرابع 2008.

وعلل الإحصاء أن انخفاض أسعار الجملة يعود لانخفاض أسعار السلع المنتجة والمعدة للبيع لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 1.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 74%، وأن السبب الرئيسي لانخفاض هذا النشاط يعود لانخفاض أسعار الحديد والصلب بنسبة 3.83%، وأسعار منتجات الألبان بنسـبة 2.16%، وأسعار المنسوجات بنسبة 2.63%.

كما سجلت أسعار سلع نشاط التعدين واستغلال المحاجر هي الأخرى انخفاضاً مقداره 0.37% والتي تشكل أهميتها النسبيـة 2.5% من سلة أسعار تجارة الجملة. بينما سجلت أسعار السلع الزراعية ارتفاعا مقداره 0.45% والتي تشكل أهميتها النسبيـة 23% من سلة أسعار تجارة الجملة. وسجلت أسعار الأسماك ارتفاعاً طفيفا بنسبة 0.13% وتشكل أهميتها النسبية 0.5%.

وأشار إلى أن انخفاض القطاعات الرئيسية لأسعار الجملة يعود لانخفاض أسعار السلع المستوردة بنسبة 1.91%، بينما ارتفعت أسعار السلع المحلية بنسبة 0.17%، ما حد من الانخفاض الكبير في أسعار الجملة بشكل عام، وانخفاض أسعار السلع المنتجة والمعدة للبيع لنشاط الصناعة التحويلية كان هو السبب الرئيسي لهذا الانخفاض.

من ناحية أخرى، سجلت أسعار المنتج (الأسعار التي يتلقاها المنتج من المشتري لقاء سلعة معينة، مخصوماً منها ضريبة القيمة المضافة، أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف نقل) انخفاضاً في الرقم القياسي العام بنسبة 0.26% خلال الربع الأول 2009 مقارنة بالربع الرابع 2008.

وبين جهاز الإحصاء أن هذا نتج عن انخفاض أسعار السلع المنتجة والمعدة للبيع لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.59% وتشكل أهميتها النسبيـة 52% من سلة أسعار المنتج.

وقال إن سبب هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض أسعار منتجات طحن الحبوب بنسبة 8.62% واسعار منتجات الإسمنت والجبس بنسبة 3.09% واسعار المنسوجات بنسبة 2.75%.

كما شهدت أسعار الصناعات التعدينية والاستخراجية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.01% وتشكل أهميتها النسبية 2%، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06% والتي تشكل أهميتها النسبية 45%، وارتفعت أسعار صيد الأسماك بنسبة 0.10% وتشكل أهميتها النسبية 1%.

وبين أن السبب الرئيسي لانخفاض القطاعات الرئيسية يعود لانخفاض أسعار كل من السلع المنتجة محليا والسلع المصدرة بنسبة 0.24% و0.52% على التوالي، مشيرا إلى أن متوسط أسعار الجملة سجل ارتفاعاً بنسبة 2.39% خلال الربع الأول 2009 مقارنة مع الربع الأول 2008، وسجل متوسط أسعار المنتج ارتفاعاً بنسبـة 4.49% لنفس الفترة.