هيئة الاسرى: تحويل كافة الأسرى المرضى للحجر في مستشفى الرملة بعد  إصابة أسير بفيروس كورونا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، بأن إدارة ما يسمى مستشفى سجن الرملة، حولت كافة الأسرى المرضى والبالغ عددهم 17 اسيرا، الى الحجر بعد ظهور اصابة بفيروس كورونا في صفوفهم.

وأكدت الهيئة ان الإصابة المؤكدة لأسير واحد فقط، وترفض إدارة السجن إعطاء اسمه لمحامي الهيئة، كما ترفض الكشف عن اي تفاصيل تتعلق بالموضوع.

وحملت الهيئة ادارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المرضى، وان تسلل الفيروس اليهم نتاج إهمال طبي حقيقي من قبل العاملين في هذا المكان، والذي يفتقد لكافة الإمكانيات الصحية والحياتية والإنسانية.

يذكر أن الأسير المريض المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من ضمن الأسرى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة.