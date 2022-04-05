غزة تُعلن عن تشكيل لجنة لضبط الأسعار وموعد انتهاء أزمة الدجاج في القطاع

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء 5 مارس 2022 عن تشكيل خلية إدارة أزمة الأمن الغذائي لإسناد جهود وزارة الاقتصاد لتوفير السلع ، مشيراً إلى أنها ستعمل على مساعدة المستوردين للسلع خلال شهر رمضان.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي: "إن وزارة الاقتصاد قامت بتنظيم زيارة لكبار مستوردي البضائع ، مقدراً وقفة عدد كبير من التجار لعملهم في تعزيز الأمن الغذائي"

وأوضح أنه سيتم تكريم كل من وقف بجانب شعبنا من خلال توفير السلع الأساسية وسيتم نشر أسماء التجار عبر وكالة الرأي وشكرهم ، مبيناً أن الوزارة قامت خلال شهر مارس بـ314 جولة رقابية بمشاركة مباحث التموين.

في حين قال وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري: "إن زمة الدجاج في قطاع غزة ستنتهي نهاية الـ10 الأوائل من رمضان" .

وقال اليازوري: "أنه قد تم اتخاذ قرار بتصفير رسوم الإدخال على اللحوم البيضاء ، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات مع أصحاب مزارع الدجاج والحبش وتم الاتفاق على أن يكون السعر للمواطن 14شيقلاً لكيلو الدجاج، و12 شيقلاً لكيلو الحبش.

وبشأن الخضروات قال : "تم فتح باب التصدير حيث وصل حجم التصدر لـ 40 ألف طن بقيمة 150 مليون شيقل كانت إيرادات التصدير من المزارعين" ، موضحاً أنه نتيجة لبرودة الجو في مارس ارتفع السعر على المستهلك وتم على إثرها وقفت مؤقت لعملية التصدير" .