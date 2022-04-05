حاكم مصرف لبنان: أنباء الإفلاس غير صحيحة

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن ما تم تداوله، بشأن إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

وأوضح سلامة، في بيان، أن مصرف لبنان لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف، ويستمر في ذلك بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان.

وأشار إلى أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد مصدر مسئول بمصرف لبنان المركزي، أن المصرف لديه رصيد من الاحتياطي النقدي واحتياطي الذهب بما لا يدع مجالا للشك في الملاءة المالية للمصرف.