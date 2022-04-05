أجواء شديدة الحرارة قادمة ..كيف تتغلب عليها خلال الصيام ؟



من المتوقع أن تضرب فلسطين بدءًا من اليوم موجه شديدة الحرارة ، ويستمر لثلاثة أيام متتالية ، حيث حذرت دائرة الأرصاد الجوية ، من تأثير الأجواء الحارة على المواطنين .

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة يعاني الكثيرين وخاصة في أثناء فترات الصيام بشهر رمضان المبارك، تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" أبرز النصائح التي عليك اتباعها للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة في ظل صيام نهار رمضان لتخفيف حرارة الجسم، وتقليل الشعور بالعطش والإجهاد في الصيام .

1- يمكن أخذ حمام ماء بارد لتخفيف درجة حرارة الجسم والمساعدة على الاسترخاء، ويمكن إضافة زيت النعناع إلى حمام الماء.

2- يفضل ارتداء ملابس خفيفة وملونة، ويفضل من خامات القطن أو الكتان، التي تعمل على تخفيف حرارة الجسم، مع الابتعاد عن الألوان الجاذبة للحرارة مثل الأسود والكحلي.

3- ارتداء قبعة خفيفة أو استعمال شمسية فاتحة اللون، ونظارة شمس لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

4- تقسيم الإفطار على مراحل، في البداية عليك تناول العصائر والماء والشوربة والسلطة، ثم استئناف تناول وجبة الإفطار بعد ربع ساعة، ويفضل عدم تناولها كلها مرة واحدة.

5- تناول الأطعمة التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترة طويلة وتمنع العطش، من وقت الإفطار حتى السحور، مثل الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والبنجر، والفواكه، والتقليل من الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح.

6- تناول المكسرات والفول السوداني، لاحتوائها على عنصر الزنك.

7- تناول قدر كاف من السوائل من 2 إلى 3 لترات يوميًا.

8- يجب تجنب التعرض للشمس قدر الإمكان، خاصة في الفترة من الساعة 11 صباحًا حتى 3 مساءً.

9- احرص على فتح النوافذ أو تشغيل المبردات في المنزل أو العمل، وعدم بذل مجهود كبير في ظل الأجواء الحارة.