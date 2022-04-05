الصليب الأحمر: مغادرة 16 من أهالي معتقلي غزة لزيارة 11 معتقلاً في سجن نفحة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2022 ، عن تسهيل زيارة 16 من أهالي معتقلي غزة لزيارة 11 معتقلا في سجن نفحة.

وقال الصليب الأحمر: "إن هذه هي الزيارة الثانية منذ تعليق برنامج الزيارات في مارس 2020 مع بداية جائحة كورونا".

وكان الصليب الأحمر اليوم أعلن الثلاثاء الماضي عن توجه ٣٧ من اهالي معتقلي غزة لزيارة ٢٣ معتقلا في سجن نفحة .

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت لـ"فلسطين اليوم" أن هذه هي الزيارة الأولى منذ تعليق برنامج الزيارات في مارس ٢٠٢٠ مع بداية جائحة كورونا.

وغادرت حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بأهالي الأسرى المسموح لهم بزيارة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز".