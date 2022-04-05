مناورة عسكرية "إسرائيلية" في إيلات اليوم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، صباح اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 ، بدء مناورة عسكرية في إيلات تنتهي مساء اليوم.

وقال في بيان مقتضب: "إن المناورة العسكرية تشمل تحركات نشطة لقوات الأمن ومركبات وطائرات وسفن عسكرية".

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ، اليوم الاثنين ، أنها تجري مناورة لتفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كارني شومرون.

وقالت على موقعها على الإنترنت: "إنها ستقود مناورة لتفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كارني شومرون الساعة 12:05 مساء اليوم الثلاثاء. تدريب سكانها على الوصول بسرعة وأمان إلى المحميات للتعامل مع سيناريو الضربات الصاروخية".